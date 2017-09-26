Конта: наверное, пришёл мой черёд искать свою игру

Британка Йоханна Конта прокомментировала своё поражение от австралийки Эшли Барти во втором круге турнира в Ухане со счётом 0:6, 6:4, 6:7 (3:7).

«Я бы хотела проводить больше матчей, но в который раз мне попадается соперница, которая сыграла на один поединок больше, чем я. Но для меня в любом случае большая честь находиться здесь. Я упорно работала, чтобы находиться в таком положении. Думаю, подобные испытания очень важны для моего игрового роста.

Если вы посмотрите на игроков из топ-10 и других, то увидите, что у всех бывают периоды поиска своей игры, своего уровня. Наверное, теперь пришёл мой черед», — цитирует Конту официальный сайт тура.