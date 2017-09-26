Первым соперником Рублёва на турнире в Чэнду будет Лу Яньсюнь

Представитель Китайского Тайбэя Лу Яньсюнь вышел во второй круг турнира в Чэнду, в двух партиях обыграв шведа Микаэля Имера (WC) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. Лу 8 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса. 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований, действующим победителем которых является россиянин Карен Хачанов, Лу Яньсюнь поспорит с россиянином Андреем Рублёвым (4).