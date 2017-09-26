Дьяченко проиграла Марии на старте турнира в Ташкенте

Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла пробиться во второй круг турнира в Ташкенте, в двух партиях проиграв представительнице Германии Татьяне Марии (3) со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. Виталия совершила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ташкенте Мария поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Евгения Родина (Россия).

Ташкент. Женщины. Первый круг

Куруми Нара (Япония) — Нигина Абдураимова (Узбекистан, WC) — 6:1, 6:1.

Яна Чепелова (Словакия) — Тереза Мартинцова (Чехия, LD) — 2:6, 6:0, 6:2.