А. Радваньска в двух сетах победила Гёргес во втором круге турнира в Ухане

Польская теннисистка Агнешка Радваньска (3) вышла в третий круг турнира в Ухане, в двух партиях обыграв представительницу Германии Юлию Гёргес со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. Уроженка Кракова дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Гёргес 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Радваньска поспорит с представительницей Австралии Эшли Барти. Турнир завершится 30 сентября.