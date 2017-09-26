Гарсия разгромила Макхэйл во втором круге турнира в Ухане

Французская теннисистка Каролин Гарсия вышла в третий круг турнира в Ухане, отдав всего два гейма представительнице США Кристине Макхэйл (Q) — 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. Каролин 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане Гарсия поспорит с победительницей матча Доминика Цибулкова (Словакия, 7) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария, WC).