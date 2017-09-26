Кузнецова уступила Корне во втором круге турнира в Ухане

Российская теннисистка Светлана Кузнецова (6) не смогла пробиться в третий круг турнира в Ухане, в двух сетах проиграв представительнице Франции Ализе Корне со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. Уроженка Санкт-Петербурга 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Ализе 1 эйс, 3 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Корне поспорит с победительницей матча Кики Бертенс (Нидерланды) — Варвара Лепченко (США, Q).