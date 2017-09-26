А. Радваньска: я проиграла Юлии несколько недель назад и знала, что нужно делать

Польская теннисистка Агнешка Радваньска поделилась впечатлениями после победы во втором круге турнира в Ухане над представительницей Германии Юлией Гёргес со счётом 7:5, 7:5.

«Я проиграла Юлии несколько недель назад, поэтому знала, что нужно делать. Я знаю, что она может демонстрировать прекрасный теннис, особенно сейчас, поэтому я так рада победе в двух сетах.

Юлия отлично подаёт, но я была к этому готова. Когда у меня появлялась возможность сделать брейк, я действовала очень сосредоточенно. Это и стало ключом к успеху. Я просто была лучше в нескольких розыгрышах», — цитирует Радваньскую официальный сайт тура.