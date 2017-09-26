Павлюченкова и Младенович снялись с турнира в Ухане в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Франции Кристина Младенович снялись с турнира в Ухане (Китай) в парном разряде. На старте соревнований дуэт, посеянный под восьмым номером, должен был сыграть с украинкой Надеждой Киченок и представительницей Австралии Анастасией Родионовой.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане в парном разряде Киченок и Родионова поспорят с представительницей Японии Шуко Аоямой и китаянкой Ян Чжаосюань.

Соревнования завершатся 30 сентября.