Родина и Хромачёва проиграли в первом круге турнира в Ташкенте

Российская теннисистка Евгения Родина не смогла пробиться во второй круг турнира в Ташкенте, в двух сетах проиграв представительнице Беларуси Арине Соболенко со счётом 2:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 1 минуту. Евгения дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Арины 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Соболенко поспорит с представительницей Германии Татьяной Марией (3).

Россиянка Ирина Хромачёва (Q) проиграла японке Нао Хибино (7) со счётом 3:6, 2:6.