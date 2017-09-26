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Родина и Хромачёва проиграли в первом круге турнира в Ташкенте

26 сентября 2017, вторник. 11:11 Теннис

Российская теннисистка Евгения Родина не смогла пробиться во второй круг турнира в Ташкенте, в двух сетах проиграв представительнице Беларуси Арине Соболенко со счётом 2:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 1 минуту. Евгения дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Арины 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Соболенко поспорит с представительницей Германии Татьяной Марией (3).

Россиянка Ирина Хромачёва (Q) проиграла японке Нао Хибино (7) со счётом 3:6, 2:6.

Ташкент 2017. 1-й круг
26 сентября 2017 года, вторник. 09:50 МСК
Арина
Соболенко
Евгения
Родина
6:2 6:2
Ташкент 2017. 1-й круг
26 сентября 2017 года, вторник. 10:00 МСК
Ирина
Хромачёва
Нао
Хибино
3:6 2:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Евгения Родина Ирина Хромачёва
Новости. Теннис
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