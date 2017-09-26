11 эйсов помогли Долгополову победить Харриса на турнире в Шэньчжэне

Украинский теннисист Александр Долгополов (5) вышел во второй круг турнира в Шэньчжэне, в двух сетах обыграв представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса (Q) со счётом 6:3, 6:4. Уроженец Киева 11 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и взял 2 гейма на подаче соперника. На счету Харриса 6 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Долгополов поспорит с победителем матча Николас Киккер (Аргентина) — Сергей Стаховский (Украина).

Шэньчжэнь. Мужчины. Первый круг

Генри Лааксонен (Швейцария) — Жоау Соуза (Португалия, 7) — 6:3, 6:0.

Мариуш Копил (Румыния) — Малек Жазири (Тунис) — 6:4, 3:6, 6:3.