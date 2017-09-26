Лидер посева Кр. Плишкова с трудом победила Се Шувэй на турнире в Ташкенте

Чешская теннисистка Кристина Плишкова (1) пробилась во второй круг турнира в Ташкенте, в трёх партиях одолев представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. Лидер посева 13 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал турнира в Ташкенте Плишкова поспорит с представительницей Японии Куруми Нарой.