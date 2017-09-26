Кар. Плишкова одолела Чжан Шуай и сыграет с Ван Цян на турнире в Ухане

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (3) пробилась в третий круг турнира в Ухане, одолев представительницу Китая Чжан Шуай со счётом 6:4, 3:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 1 минуту. Бывшая первая ракетка мира 9 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету китаянки 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане Плишкова поспорит с китаянкой Ван Цян, которая победила представительницу Румынии Сорану Кырстю со счётом 6:3, 6:3.