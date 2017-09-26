Хачанов начнёт защиту титула на турнире в Чэнду матчем с Истоминым

Представитель Узбекистана Денис Истомин вышел во второй круг турнира в Чэнду, в двух сетах обыграв немца Яна-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Матч продолжался 1 час 46 минут. Денис 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Истомин поспорит с действующим чемпионом россиянином Кареном Хачановым (3).

Чэнду. Мужчины. Первый круг

Кайл Эдмунд (Великобритания, 6) — Бернард Томич (Австралия) — 6:4, 6:2.