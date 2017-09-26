Бабош разгромила Ларссон в первом круге турнира в Ташкенте

Венгерская теннисистка Тимя Бабош, посеянная на турнире в Ташкенте под вторым номером, вышла во второй круг, разгромив представительницу Швеции Юханну Ларссон со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила 59 минут. Тимя 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ташкенте Бабош поспорит с представительницей Чехии Денисой Аллертовой. Турнир завершится 30 сентября.