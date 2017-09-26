Калинская и Родина за 39 минут одержали победу на старте турнира в Ташкенте

Российские теннисистки Анна Калинская и Евгения Родина вышли в четвертьфинал турнира в Ташкенте (Узбекистан) в парном разряде. На старте соревнований они отдали всего два гейма представительницам Узбекистана Олесе Ким и Севиль Юлдашевой (WC) — 6:0, 6:2. Продолжительность противостояния составила 39 минут.

За выход в полуфинал соревнований в Ташкенте Калинская и Родина поспорят с победительницами матча Яна Чепелова (Словакия) / Миса Эгути (Япония) — Катерина Бондаренко (Украина) / Александра Крунич (Сербия, 3).