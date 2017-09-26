В 13:20 по московскому времени начался матч второго круга турнира в Ухане, в котором играют россиянка Елена Веснина (16) и представительница Бельгии Элисе Мертенс. Соперницы ранее встречались в рамках матча Кубка Федерации, и победу в том поединке одержала бельгийка — 6:4, 1:6, 6:2.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Мертенс в Ухане.

Победительница этого противостояния за выход в четвертьфинал поспорит либо с представительницей Греции Марией Саккари (Q), либо с датчанкой Каролиной Возняцки (4).