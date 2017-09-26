На ВТБ Кубке Кремля пройдёт шоу легендарного барабанщика Слэйда

Организаторы теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» сообщили, что в финальные дни соревнований на корте можно будет увидеть шоу легендарного британского барабанщика Криса Слэйда, записавшего с группой AC/DC самые кассовые альбомы ​​​​​​​The Razor's Edge (1990), Live At Donington (1991), Live (1992), Big Gun (1993).



В своей карьере он сотрудничал с Нилом Пиртом, Томом Джонсом, Гари Ньюменом, Оливией Ньютон-Джон. В составе AC/DC он выступал на историческом фестивале «Monsters In Rock» в Москве в 1991 году.

Фото доступно в «твиттере» Федерации тенниса России.



Турнир в столице России пройдёт с 14 по 22 октября.