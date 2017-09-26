Саккари победила Возняцки и сыграет с Весниной в третьем круге турнира в Ухане

Датская теннисистка Каролина Возняцки (4) не смогла пробиться в третий круг турнира в Ухане (Китай), в двух партиях проиграв представительнице Греции Марии Саккари (Q) со счётом 5:7, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 34 минуты. Бывшая первая ракетка мира 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету Марии 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане Саккари поспорит с россиянкой Еленой Весниной (16).

Ухань. Женщины. Второй круг

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, Q) — Пэн Шуай (Китай) — 4:6, 6:3, 6:4.