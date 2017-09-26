Агасси останется главным тренером в команде Джоковича на 2018 год

Серб Новак Джокович продолжит тренироваться под руководством американского специалиста Андре Агасси в 2018 году, сообщает в своём блоге в сети «Твиттер» журналист Саша Озмо. 30-летний белградец начал сотрудничество с восьмикратным победителем турниров серии «Большого шлема» перед «Ролан Гаррос»-2017. На Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне Новак проиграл в четвертьфинале, а на турнире в Истбурне одержал победу.

Также стало известно, что новым фитнес-тренером Джоковича станет итальянец Марко Паничи.