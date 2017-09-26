Мугуруса вышла в третий круг турнира в Ухане, одолев Цуренко

Испанка Гарбинье Мугуруса (1) начала выступление на турнире в Ухане с победы во втором круге над украинкой Лесей Цуренко со счётом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. 23-летняя уроженка Каракаса, занимающая первое место в рейтинге WТА, исполнила 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 3 брейк-пойнта из 7 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Леся сделала 2 эйса при 3 двойных.

Следующей оппоненткой Мугурусы будет полька Магда Линетт (Q), разгромившая чешку Катержину Синякову — 6:1, 6:2.