Остапенко: было не очень здорово играть на корте без «хоук-ай»

Латвийка Елена Остапенко после победы над чешкой Барборой Стрыцовой со счётом 2:6, 7:5, 6:3 во втором круге турнира в Ухане выразила недовольство по поводу отсутствия системы «хоук-ай» на корте, где проходила встреча.

«Конечно, было не слишком здорово играть на корте без „хоук-ай“, из-за этого возникали спорные моменты. Но я боец. Я вышла на корт и показала своё желание добиться победы. Я боролась до конца и выиграла.

Это был тяжёлый матч для меня, потому что я только вчера приехала сюда из Сеула, где выиграла турнир. Было очень жарко, но я справилась», — приводит слова Остапенко официальный сайт WТА.