Бачински перенесла успешную операцию на руке

33-я ракетка мира швейцарка Тимя Бачински рассказала, что перенесла успешную операцию на руке.

«Мой новый лучший друг на 48 часов. Операция прошла очень хорошо. Спасибо вам всем за прекрасные сообщения, которые я получила за последние дни. Это удивительно», — написала Бачински на своей странице в сети «Твиттер».

Посмотреть запись вы можете в «твиттере» Бачински.

Напомним, что Бачински накануне объявила о досрочном завершении сезона из-за травмы руки. Она не выходила на корт с Уимблдона, в третьем круге которого уступила польке Агнешке Радваньской.