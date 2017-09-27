Мария: надеюсь, мне удастся сохранить такую форму до конца недели

Немецкая теннисистка Татьяна Мария поделилась впечатлениями после победы над россиянкой Виталией Дьяченко в первом круге турнира в Ташкенте со счётом 6:3, 6:1.

«Я продемонстрировала агрессивный теннис и в целом сыграла хорошо. Надеюсь, мне удастся сохранить такую форму до конца недели», — приводит слова Марии официальный сайт WTA-тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Узбекистана Татьяна поспорит с представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Турнир в Ташкенте завершится 30 сентября.