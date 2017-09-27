А. Радваньска проиграла Барти в третьем круге турнира в Ухане

Австралийская теннисистка Эшли Барти пробилась в четвертьфинал турнира в Ухане, в трёх партиях одолев представительницу Польши Агнешку Радваньскую (9) со счётом 4:6, 6:0, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. Эшли 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал турнира Барти поспорит с победительницей противостояния Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Ван Цян (Китай, LD).