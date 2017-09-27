В 10:30 по московскому времени начнётся матч третьего круга турнира в Ухане, в котором сыграют россиянка Елена Веснина (16) и представительница Греции Мария Саккари (Q). Ранее соперницы не встречались.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Саккари в Ухане.

Победительница этого противостояния за выход в полуфинал поспорит либо с представительницей Франции Ализе Корне, либо с американкой Варварой Лепченко (Q). Турнир завершится 30 сентября.