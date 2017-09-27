Звонарёва разгромила Пармантье во втором круге турнира в Ташкенте

Российская теннисистка Вера Звонарёва (Q) вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте, в двух партиях разгромив француженку Полин Пармантье со счётом 6:2, 6:0. Матч продолжался 1 час 9 минут. Бывшая вторая ракетка мира, двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема» совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету Полин 1 эйс, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

Звонарёва выступает в основной сетке турнира WТА впервые с апреля 2015 года.

За выход в полуфинал Вера поспорит с победительницей матча Яна Чепелова (Словакия) — Александра Крунич (Сербия, 6).