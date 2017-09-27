Вавринка: прощайте, костыли. Надеюсь, я вас больше никогда не увижу

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка, в августе 2017 года досрочно завершивший сезон из-за травмы колена, в своём «твиттере» сообщил, что наконец может передвигаться без костылей.

«Прощайте, костыли. Надеюсь, я вас больше никогда не увижу», — написал Вавринка.

Сообщение доступно в «твиттере» Стэна Вавринки.

Швейцарец в последний раз выходил на корт в этом сезоне на Уимблдоне, когда в первом круге потерпел поражение от представителя России Даниила Медведева.