Вторая ракетка турнира в Чэнду Рамос-Виньолас не смог выйти в четвертьфинал

Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас, посеянный на турнире в Чэнду под вторым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, в двух сетах проиграв представителю Сербии Душану Лайовичу со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут. Рамос-Виньолас 1 раз подала навылет, совершил 1 двойную ошибку и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету серба 4 эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в полуфинал Лайович поспорит с представителем Японии Юити Сугитой (5).