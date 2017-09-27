Кар. Плишкова за 48 минут разгромила Ван Цян в третьем круге турнира в Ухане

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (3) вышла в четвертьфинал турнира в Ухане, в двух партиях обыграв представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 48 минут. Уроженка Лоуни трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и взяла 4 гейма на подаче соперницы. На счету китаянки ни одного эйса и брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Ухане бывшая первая ракетка мира поспорит с представительницей Австралии Эшли Барти. Турнир завершится 30 сентября.