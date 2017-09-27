Бондаренко одолела Хибино во втором круге турнира в Ташкенте

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко пробилась в четвертьфинал турнира в Ташкенте, в двух партиях одолев представительницу Японии Нао Хибино (7) со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 30 минут. Катерина 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Ташкенте Бондаренко поспорит с победительницей матча Кристина Плишкова (Чехия, 1) — Куруми Нара (Япония).