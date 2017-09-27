Шарапова опубликовала фото с первой тренировки в Пекине

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова в своём «твиттере» опубликовала фото с первой тренировки в Пекине (Китай). Уроженка Нягани получила «уайлд-кард» от организаторов этих соревнований в начале августа 2017 года. Турнир пройдёт с 30 сентября по 8 октября.

Фото доступно в «твиттере» Марии Шараповой.

На прошедшем Открытом чемпионате США Шарапова дошла до четвёртого круга, где проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой со счётом 7:5 4:6 2:6