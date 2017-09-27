Джумхур вышел во второй круг турнира в Шэньчжэне, Лааксонен — в четвертьфинал

Боснийский теннисист Дамир Джумхур (6), на минувшей неделе ставший победителем турнира в Санкт-Петербурге, вышел во второй круг соревнований в Шэньчжэне, обыграв австралийца Джона Миллмана со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. Дамир 11 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Джумхур поспорит со словаком Лукашем Лацко (Q).

Шэньчжэнь. Мужчины. Второй круг

Генри Лааксонен (Швейцария) — Мариуш Копил (Румыния) — 4:6, 6:4, 6:3.