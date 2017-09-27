Кар. Плишкова: матч с Ван Цян с первого же розыгрыша складывался идеально

Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась впечатлениями после победы в третьем круге турнира в Ухане над представительницей Китая Ван Цян со счётом 6:2, 6:1. За выход в полуфинал уроженка Лоуни поспорит с австралийкой Эшли Барти.

«Сегодня я прекрасно себя чувствовала на корте. Думаю, этот матч с первого же розыгрыша складывался идеально. Я почти не допускала ошибок и осталась довольна своей игрой.

Вчерашний матч с Чжан мне очень помог, так как я смогла справиться с трудностями. Наконец-то я не буду играть с китаянкой, так что, возможно, меня станут немного поддерживать», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.