2 октября Рублёв станет первой ракеткой России

Действующий победитель турнира в Чэнду российский теннисист Карен Хачанов (3) не сумел пробиться в четвертьфинал, в двух партиях проиграв представителю Узбекистана Денису Истомину со счётом 3:6, 2:6. Таким образом, уроженец Москвы, не сумевший защитить титул, 2 октября уступит звание первой ракетки России Андрею Рублёву.

Андрей, посеянный под четвёртым номером, стартует на турнире в Чэнду 28 сентября. Его соперником по матчу второго раунда будет представитель Китайского Тайбэя Лу Яньсюнь.

Турнир завершится 1 октября.