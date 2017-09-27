«Кубок Лэйвера сможет сравниться по престижу со «Шлемами» — подкаст

Журналисты Даниил Сальников, Дмитрий Шахов и Илья Рывлин в очередном выпуске подкаста «Открытый чемпионат» поговорили о мужском и женском турнирах в Санкт-Петербурге, о возможном проведении Итогового чемпионата в Северной столице, а также поделились своими мыслями по поводу прошедшего на прошлой неделе в Праге турнира «Кубок Лэйвера», победу в котором одержала сборная Европы.

0.00 — 32.00. Беседа с Даниилом Сальниковым, который работал всю неделю в Санкт-Петербурге.

35.00. Рассуждения о Кубке Лэйвера.

Послушать подкаст можно по ссылке.