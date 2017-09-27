Остапенко одолела Пуиг и может сыграть с Мугурусой в 1/4 финала турнира в Ухане

Латвийская теннисистка Елена Остапенко (8) пробилась в четвертьфинал турнира в Ухане, в трёх партиях обыграв олимпийскую чемпионку пуэрториканку Монику Пуиг (Q) со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года 11 раз подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету Моники 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал Остапенко поспорит с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания, 1) — Магда Линетт (Польша, Q).