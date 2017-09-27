Кар. Плишкова стала первой теннисисткой, выполнившей 400 эйсов в этом сезоне

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, пробившаяся в четвертьфинал турнира в Ухане, в двух сетах обыграв представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:2, 6:1, стала первой теннисисткой в сезоне, которой удалось выполнить 400 эйсов. Об этом уроженка Лоуни сообщила в своём «твиттере». В прошедшей встрече Плишкова трижды подала навылет.

Посмотреть сообщение можно в «твиттере» Плишковой.

За выход в полуфинал соревнований в Ухане бывшая первая ракетка мира поспорит с представительницей Австралии Эшли Барти. Турнир завершится 30 сентября.