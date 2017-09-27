Касаткина и Синякова проиграли во втором круге турнира в Ухане в парном разряде

Российская теннисистка Дарья Касаткина и представительница Чехии Катержина Синякова не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Ухане в парном разряде. В матче второго круга они в двух партиях уступили представительнице Польши Алиции Росольской и американке Эбигейл Спирс (7) со счётом 1:6, 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут.

За выход в полуфинал соревнований в Ухане Росольска и Спирс поспорят с победительницами матча Саня Мирза (Индия) / Пэн Шуай (Китай, 3) — Анастасия Севастова (Латвия) / Донна Векич (Хорватия).