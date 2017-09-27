Лоренци не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне

Итальянский теннисист Паоло Лоренци (4) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне, в трёх партиях проиграв представителю Китая Чжан Чжичжэню (Q) со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (4:7). Продолжительность поединка составила 2 часа 28 минут. Паоло 7 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Шэньчжэне Чжан Чжичжэнь поспорит с представителем Швейцарии Генри Лааксоненом.