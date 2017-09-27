Эдмунд уступил Доналдсону во втором круге турнира в Чэнду

Британский теннисист Кайл Эдмунд (6) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Чэнду, в трёх партиях уступив представителю США Джареду Доналдсону со счётом 0:6, 6:1, 4:6. Продолжительность поединка составила 1 час 38 минут. Кайл 10 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Чэнду Доналдсон поспорит с представителем Узбекистана Денисом Истоминым. Турнир завершится 1 октября.