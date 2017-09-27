Соболенко победила Марию и сыграет с Козловой на турнире в Ташкенте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Ташкенте, в двух партиях обыграв представительницу Германии Татьяну Марию (3) со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 35 минут. Арина 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал Соболенко поспорит с украинкой Катериной Козловой.

Ташкент. Женщины. Второй круг

Стефани Фёгель (Швейцария) — Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — 7:6 (10:8), 4:6, 7:5.