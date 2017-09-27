Мугуруса одолела Линетт и сыграет с Остапенко в четвертьфинале турнира в Ухане

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (1) пробилась в четвертьфинал турнира в Ухане, в трёх партиях одолев представительницу Польши Магду Линетт (Q) со счётом 6:2, 1:6, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. Первая ракетка мира 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Магды 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал Мугуруса поспорит с представительницей Латвии Еленой Остапенко (8). Турнир завершится 30 сентября.