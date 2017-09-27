Донской уступил Гоффену во втором круге турнира в Шэньчжэне

Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне, в двух партиях проиграв представителю Бельгии Давиду Гоффену (2) со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 23 минуты. Евгений трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Давида 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Гоффен поспорит с победителем матча Дональд Янг (США, 8) — Жереми Шарди (Франция).