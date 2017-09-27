Барти: очень приятно, что я сейчас стабильно провожу матч за матчем

Австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась впечатлениями после победы в третьем круге турнира в Ухане над представительницей Польши Агнешкой Радваньской (9) со счётом 4:6, 6:0, 6:4.

«Это был важный матч для меня, так как мне не очень комфортно противостоять теннисистке с таким стилем игры. Здорово, что мне удалось провести матч стабильно и одержать победу. Хорошо, что мне удалось сразу перехватить инициативу во втором сете. Я очень этому рада.

Очень приятно, что я сейчас стабильно провожу матч за матчем. Думаю, здесь мне противостояли три очень сильные соперницы. В каждом из этих матчей результат мог быть другим. Надеюсь, я продолжу в том же духе и смогу и завтра сыграть хорошо», — цитирует Барти официальный сайт тура.