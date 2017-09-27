Остапенко: победа в Сеуле придала мне уверенности. Думаю, сейчас я играю лучше

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала свою победу на пуэрториканкой Моникой Пуиг в третьем круге турнира в Ухане со счётом 6:2, 3:6, 6:3 и поделилась ожиданиями от встречи с испанкой Гарбинье Мугурусой.

«Это была прекрасная победа. Матч получился непростым. Моника играла отлично, и я очень рада победе. Я здорово подавала на протяжении всей встречи, выполнила много эйсов, но в последних геймах я никак не могла подать на матч. Наверное, дело в моей голове. Иногда я принимала неверные решения, поэтому в конце постаралась успокоиться и наконец сделать правильный выбор.

Я хорошо подготовилась к азиатским турнирам, много тренировалась, работала над своей формой. Я победила в Сеуле, и это придало мне уверенности. Думаю, что сейчас я стала играть лучше.

Я уже дважды встречалась с Мугурусой. Если сыграю в свой лучший теннис, то может быть всё что угодно», — цитирует Остапенко официальный сайт тура.