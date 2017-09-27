Хачанов: я очень расстроен. Матч с Истоминым пошёл не по моему сценарию

Российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями после поражения во втором круге турнира в Чэнду от представителя Узбекистана Дениса Истомина со счётом 3:6, 2:6. Уроженец Москвы не сумел защитить титул, завоёванный в прошлом году.

«Я очень расстроен. Матч пошёл не по моему сценарию. Я сегодня никак не мог найти свою игру. Я не был агрессивен и много ошибался. На ряде турниров в этом году я был не так стабилен, как хотелось бы, но в этом плане я могу прибавить. Это позитивный момент», — приводит слова Хачанова официальный сайт тура.