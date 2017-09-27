Доналдсон: я понимал, что если смогу сыграть хорошо, то шансы на победу будут

Американец Джаред Доналдсон поделился впечатлениями после победы над британцем Кайлом Эдмундом во втором круге турнира в Чэнду со счётом 6:0, 1:6, 6:4.

«Как только ты делаешь что-то один раз, то знаешь, что можешь сделать это вновь. Я понимал, что если смогу сыграть хорошо, в своей манере, то у меня будет неплохие шансы на победу. Однако каждый следующий матч — это всегда нечто новое. Сегодня игра прошла в упорной борьбе. Но на таком уровне ты ожидаешь именно таких встреч», — приводит слова Доналдсона официальный сайт тура.