Янг нанёс поражение Шарди и встретится с Гоффеном на турнире в Шэньчжэне

Американец Дональд Янг вышел в четвертьфинал турнира серии ATP 250 в Шэньчжэне, обыграв француза Жереми Шарди со счётом 7:6 (7:5), 6:4.



Поединок продолжался 1 час 35 минут. Оба теннисиста сделали по 11 эйсов. Янг допустил 2 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Шарди 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.



Следующим соперником американского теннисиста будет бельгиец Давид Гоффен (2), который ранее в двух партиях победил россиянина Евгения Донского. Все четвертьфинальные поединки состоятся в пятницу, 29 сентября.

Донской уступил Гоффену во втором круге турнира в Шэньчжэне