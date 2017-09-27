Надаль: не считаю себя примером. Я просто парень, хорошо играющий в теннис

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль ответил на вопрос о том, как ему удаётся оставаться скромным и приземлённым человеком, несмотря на все теннисные регалии.



«Всё зависит от места, где ты вырос, от людей, которые тебя окружают, и от образования, которое ты получил. Я вырос в абсолютно нормальном, адекватном окружении, и продолжаю жить той же жизнью. Если бы у меня не было головы на плечах в 19, когда на меня внезапно свалилось всё это, то к 31 году ничего бы не изменилось.



Я нормальный, обычный человек. Я не считаю себя примером для подражания или кем-то вроде этого. Просто я парень, который хорошо играет в теннис. Я воспринимал это спокойно, так же как и моя семья, и другие близкие люди. Я пытаюсь правильно вести себя и на корте, и вне его. Конечно, время от времени я делаю ошибки, как и все люди. Я не идеальный сын.



Что касается травм, то я не хочу говорить о боли. Не люблю такие разговоры. Я стараюсь справляться с ней, как могу. Сейчас моя главная цель — завершить сезон здоровым, а затем постараться что-то улучшить в 2018-м. Но пока что я сконцентрирован на том, чтобы хорошо сыграть в Азии, чтобы подготовиться к завершающей части сезона. Это сейчас единственная важная вещь для меня», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.