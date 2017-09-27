Цибулкова потеряла шансы попасть в Сингапур и защитить титул WTA Tour Finals

Словачка Доминика Цибулкова, проигравшая в 1/8 финала турнира Premier 5 в Ухане француженке Ализе Корне, после этого поражения окончательно лишилась шансов на то, чтобы попасть в первую восьмёрку чемпионской гонки WTA. Это означает, что прошлогодняя чемпионка WTA Tour Finals в Сингапуре почти наверняка не сможет защитить свой титул. Единственный расклад, при котором Цибулкова может претендовать на путёвку в Сингапур, — отказы вышестоящих соперниц от выступления на Итоговом чемпионате.



Напомним, что в Сингапур уже официально отобрались Гарбинье Мугуруса, Каролина Плишкова, Симона Халеп, Элина Свитолина и Винус Уильямс. Практически гарантировала себе путёвку и Каролина Возняцки.