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Цибулкова потеряла шансы попасть в Сингапур и защитить титул WTA Tour Finals

27 сентября 2017, среда. 19:36 Теннис

Словачка Доминика Цибулкова, проигравшая в 1/8 финала турнира Premier 5 в Ухане француженке Ализе Корне, после этого поражения окончательно лишилась шансов на то, чтобы попасть в первую восьмёрку чемпионской гонки WTA. Это означает, что прошлогодняя чемпионка WTA Tour Finals в Сингапуре почти наверняка не сможет защитить свой титул. Единственный расклад, при котором Цибулкова может претендовать на путёвку в Сингапур, — отказы вышестоящих соперниц от выступления на Итоговом чемпионате.

Напомним, что в Сингапур уже официально отобрались Гарбинье Мугуруса, Каролина Плишкова, Симона Халеп, Элина Свитолина и Винус Уильямс. Практически гарантировала себе путёвку и Каролина Возняцки.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Доминика Цибулкова
Новости. Теннис
27 сентября 2017, среда
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